Las redes recuperan una foto de Heurtel con una camiseta del Madrid en pleno lío con el Barça

Una decisión que ha provocado un aluvión de críticas sobre el club azulgrana que se ha excusado explicando que no le dejó tirado y que “no estuvo desatendido en ningún caso”. Además, el club considera que, al no estar convocado, “ no estaba bajo la disciplina del equipo en este partido “.

La polémica desatada por el FC Barcelona y la situación de Thomas Heurtel sigue causando revuelo y generando reacciones. El equipo azulgrana dejó en Turquía al jugador francés que, según el club, viajó con la expedición pese a no estar convocado para cerrar su fichaje por el Fenerbahçe. Sin embargo, tras desvelarse que Heurtel estaba negociando realmente su fichaje con el Real Madrid , el Barça no le permitió volver con el resto de sus compañeros.

