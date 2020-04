Las recomendaciones de Fernando Simón para salir a la calle para hacer ejercicio o pasear

“Un metro y medio puede ser lógico, pero si uno hace deporte en el que hay un movimiento importante, ciclismo, correr aunque sea no muy rápido, estas distancias van a acabar no manteniéndose . Por tanto”, añadió, “considero que sí es bueno garantizar que, si se propone deporte individual, quede claro cuando se observe a un deportista que lo está haciendo individualmente”.

