Las React Infinity y las Pegasus Trail, dos de las zapatillas de ‘running’ más buscadas de Nike, ahora al 50% de descuento

Tanto si eres de los que está deseando que llegue el momento de salir a correr unos kilómetros como si te has sumado al running casi por imposición social, lo que está claro es que necesitas unas zapatillas adecuadas para practicar este ejercicio. A pesar de que la fiebre por este deporte haya hecho que aumente la demanda de complementos deportivos como smartwatches y medidores de frecuencia cardiaca, el calzado ha reivindicado su importancia a la hora de recorrer las calles. Y es que no vale cualquier apuesta. Necesitamos una que garantice una correcta pisada en cada zancada, para no sufrir daños musculares o facilitar las lesiones, y que nos impulse en nuestros objetivos.





Para encontrar la más adecuada para nosotros, debemos dejarnos ayudar por especialistas y también podemos fiarnos del criterio de los usuarios y de los que ya los han probado. Y, si hablamos de popularidad en el mercado, no podemos dejar de nombrar dos modelos de la marca del just do it. Las zapatillas React Infinity Run Flyknit 3 y las React Pegasus Trail 4, ambas de Nike, son unas de las más buscadas vía online. De hecho, la primera ha tenido un repunte de búsquedas en los últimos 30 días si analizamos el portal de Google Trends. Una cifra que seguro aumenta mientras ambos modelos estén con un 50% de descuento (en determinados colores) en la página oficial de Nike.

En el caso de las React Infinity Run Flyknit 3 es el modelo de mujer en color verde agua el que está sujeto a este descuento que nos permite conseguirlas por 79,97 euros, en vez de los 159,99 euros que cuestan habitualmente. Son aptas para rutas largas y cortas e incluye amortiguación en la zona del tobillo para que este esté más protegido. Están específicamente diseñadas para garantizar la transpirabilidad, la flexibilidad y la sujeción total permitiendo al pie libertad de movimiento. También destaca su diseño con espuma ligera y duradera que ofrece suavidad en la pisada al tiempo que reactividad para liberar energía. Está disponible en otros colores, algunos de ellos con descuentos de hasta el 40%.

Por otro lado, el modelo React Pegasus Trail 4, son muy adecuadas para todo tipo de terrenos, gracias a la tracción en la planta del pie que nos asegura la pisada en zonas rocosas y permite una zancada suave en el asfalto. Incluye un revestimiento adicional en la puntera para mayor durabilidad e integra una banda en el mediopié para ofrecer un mayor agarre. Al igual que el modelo anterior, también incluye tecnología React para favorecer la zancada. De costar 129,99 euros, ahora puede ser tuya por 64,97 euros.

Aunque son dos de los modelos más populares, no son los únicos rebajados en el catálogo de Nike. Sí que pueden presumir de disfrutar de la mayor rebaja, pero también encontramos otras propuestas que parten de un 10% de descuento hasta alcanzar el 45% que, por ejemplo, encontramos en las React Escape Run 2. Eso sí, las ofertas y el stock son limitados por lo que no te lo pienses mucho.

