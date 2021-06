las reacciones a la marcha de Sergio Ramos del Real Madrid

Sergio Ramos no vestirá la camiseta del Real Madrid la temporada que viene. El 4 blanco dejará el club y las redes sociales no han tardado en reaccionar a su salida, recordando los mayores logros del camero con la camiseta madridista. “Adiós a una leyenda” es la frase más repetida por los aficionados , que también le califican como un “gran capitán”. Ha portado el brazalete desde la salida de Raúl, en 2010. Ahora cede el testigo y este jueves se despedirá en el Santiago Bernabeu para emprender nuevos caminos.

