Las reacciones a la ley de Texas que prohíbe el aborto a las seis semanas, cuando muchas ni saben de su embarazo

“La razón por la cual esto es un asunto de suma importancia, no solo para las mujeres en Texas, es porque envía un escalofrío por la espina dorsal de todas las mujeres en este país que están preocupadas por su salud, quienes temen que esto pueda usarse como un modelo para evadir Roe v. Wade en formas que no funcionaron en años anteriores”, afirmó este miércoles Laura Jarrett, copresentadora de noticias en la cadena CNN.

You May Also Like