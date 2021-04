Las razones por las que las vacunas de Janssen y AstraZeneca causan trombos y por qué afectan más a las mujeres

Según explican en un reciente artículo publicado en The New England Journal of Medicine, tras estudiar 11 casos (nueve de ellos mujeres), se concluye que la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford “puede resultar en el raro desarrollo de trombocitopenia trombótica inmune intercedida por anticuerpos activadores de plaquetas contra el factor plaquetario 4 (PF4, en inglés), que clínicamente es similar a la trombocitopenia autoinmune inducida por heparina “.

