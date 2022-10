Las razones por las que la mayoría de los españoles no logra dormir seguido durante toda la noche

La falta de sueño tiene un impacto severo en la salud, especialmente cuando no se descansa lo suficiente durante largos períodos de tiempo. Con la salud mental de los europeos en declive, no sorprende que la calidad del sueño también se haya deteriorado: 4 de cada 10 españoles afirma que la calidad de su sueño es pobre o muy pobre, situándose solo por detrás de los franceses (42%).

