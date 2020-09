las protestas contra el racismo, el coronavirus y la economía

Parte de esa motivación viene de sus propias experiencias: el 13% de los votantes latinos dijeron que habían trabajado en un empleo de alto riesgo sin suficiente protección durante la pandemia, a comparación con el 11.3% de los votantes no latinos. Y el 12.5% de los latinos dijeron que habían perdido su trabajo a causa del coronavirus, a comparación con el 10.3% de los jóvenes no latinos.

You May Also Like