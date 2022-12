Las protestas arrecian en Perú y Boluarte podría declarar el estado de emergencia

El pasado lunes, Dina Boluarte se comprometió a convocar elecciones en abril de 2024 y formalizó su propuesta en el Congreso esa misma noche. Sin embargo, a parte de los peruanos no parece convencerles la idea de que los comicios se celebren tan tarde. En este sentido, la presidenta de Perú insistió en que “este es un gobierno de transición, para llamar a la calma y al diálogo, para trabajar juntos para que en este tiempo de transición podamos resolver los problemas que no se han resuelto” y declaró que trabajará con la Comisión de Constitución del Congreso para “acortar los plazos” de la convocatoria electoral.

