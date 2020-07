Respecto a las vitaminas, “es fuente de vitamina B6, la cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso”. Sin olvidar que también es rico en vitamina A y C, que tienen propiedades antioxidantes. “Además, el plátano contiene inulina y otros fructooligosacáridos no digeribles por las enzimas intestinales, que alcanzan el tracto final del intestino y tienen efectos beneficiosos sobre el tránsito intestinal”.

