Las propiedades de los arándanos: beneficios para tu salud

Por otra parte, la vitamina C tiene propiedades que intervienen “en la formación de colágeno, huesos y dientes, y de glóbulos rojos “, además de favorecer “la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones”. En este sentido, la vitamina C es un nutriente esencial para el organismo ya que se necesita para un crecimiento y desarrollo normal, además de para la reparación de los tejidos del cuerpo. Es fuente de antioxidantes que son “nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres”, indican en MedlinePlus.

