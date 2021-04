Las propiedades de las fresas: beneficios para la salud

¿Sabías que contiene más vitamina C que una naranja? Tanto es así que una ración de 150 g de fresas contiene aproximadamente 86 mg de vitamina C, “mientras que una naranja de 225 g contiene 82 mg”, detalla la FEN. En cualquier caso, su consumo supera la cantidad de vitamina C diaria recomendada para personas adultas.

Las fresas y los fresones son frutas con un bajo valor energético, ya que apenas aportan 40 kilocalorías por cada 100 gramos consumidos , pero son una estupenda fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas como “vitamina C, antocianinas y ácidos orgánicos”, según la Fundación Española de la Nutrición (FEN).

