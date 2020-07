Las propiedades de las cerezas: beneficios para tu salud

Aunque no se pueda destacar ningún nutriente como fuente principal, las cerezas si poseen un alto aporte de potasio, vitamina C, flavonoides, alcohol perílico y ácidos orgánicos. Respecto al valor energético, esta fruta contiene cerca de 65 kcal por cada 100g de ración comestible, es rica en hidratos de carbono (13,5g) y está compuesta principalmente por agua (83,7g), según la FEN.

Una de las peculiaridades de la cereza es que “es el único fruto de hueso no climatérico, es decir, que si se recolecta antes de tiempo no madura fuera del árbol”, tal y como explica la Fundación Española de la Nutrición (FEN) . De esta manera, esta fruta madura desde finales de primavera hasta principios de verano, “siendo un periodo muy corto de recolección, en comparación con otros árboles frutales”.

