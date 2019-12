Las promesas de transparencia en el Legislativo quedaron en palabras

Christian Ábrego, del Movimiento Conciencia Ciudanana, manifestó que a pesar de que en las elecciones del 5 de mayo de 2019 se impuso el “no a la reelección” (36 de los 50 que pretendían quedarse en el cargo no lo lograron), pareciera que esta Asamblea es igual o peor que la anterior. “No hay rendición de cuentas, no hay discusión sobre leyes anticorrupción, siguen estando las planillas abultadas allí y no están actuando con transparencia.”, dijo.

La página web de la Asamblea no cumple con todos los datos que pide la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con base a la Ley 6 de enero de 2002. Por ejemplo, no publica completa las planillas, razón por la que Elsa Fernández, directora de la Antai, dijo a este medio que ha tenido conversaciones con el presidente Castillero en busca de subsanar este escollo.

You May Also Like