Las prioridades de Joe Biden chocan con la realidad

DeAnna Hoskins, presidenta y CEO de Just LeadershipUSA, un grupo que promueve la reforma policial, sostuvo que los activistas están dispuestos a demostrar paciencia, pero no por mucho tiempo. Elogió los decretos recientes de Biden que constituyen pequeños pasos para volver más estricta la averiguación de antecedentes, pero sostuvo que “esas medidas son insuficientes”.

Biden hizo muchas promesas a los votantes demócratas —en particular a los votantes negros que ayudaron a llevarlo a la Casa Blanca— en cuanto a sus prioridades y su capacidad de maniobrar en Washington, donde asuntos como el control de armas están estancados desde hace años. Las masacres y las muertes de personas no blancas a manos de la policía en Chicago y un suburbio de Minneapolis han intensificado los reclamos de medidas.

Biden insistió el viernes que no es así y que “jamás he dejado de dar prioridad” al control de armas. El día anterior, un hombre armado mató a ocho personas en un depósito de FedEx cerca del aeropuerto de Indianápolis, la más reciente de una serie de matanzas en distintos lugares del país en las últimas semanas.

