Las principales ausencias en la lista de convocados de Luis Enrique con España

Otro de los futbolistas que se perderá la Eurocopa tras una gran temporada es Parejo. Tras haber sido uno de los artífices de que el Villarreal haya llegado a la primera final europea de su historia , el jefe de máquinas del Submarino no estará en el torneo este año. Sus tres goles y siete asistencias en 52 partidos con los amarillos no han bastado para hacer que Luis Enrique le llame de cara al que podía ser el último tren del centrocampista para disputar un torneo importante con España.

El lateral del Sevilla ha sido una de las piezas claves del buen hacer de su equipo esta temporada, siendo el dueño de la banda derecha del Pizjuán . No obstante, Navas no ha terminado de convencer a Luis Enrique (ni ningún compañero sevillista) para meterlo en su lista de 24 y ha preferido llevar a solo un lateral derecho (Azpilicueta), dejar a Marcos Llorente como aparente suplente… y no ocupar dos de las 26 plazas que podía llenar para el torneo. Una de las decisiones más cuestionables del seleccionador.

El hasta ahora capitán y jugador que más veces ha defendido los colores de España no estará en la Eurocopa. Este 2021 no ha tenido continuidad en su juego, habiendo sufrido múltiples bajas por lesiones en en menisco, otras musculares y haber pasado el covid, además de otras molestias que le han dejado fuera de numerosas convocatorias con el Real Madrid. De hecho, este año solo ha disputado 5 encuentros , habiendo enlazado partidos consecutivos en únicamente dos ocasiones.

You May Also Like