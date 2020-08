Las preguntas que no quieren responder

Nito Cortizo

Defina el desgaste por el que botó a Rosario Turner y diga por qué se lo informó 10 minutos antes de anunciarlo al país.¿Cuántos funcionarios hay, sin trabajar, cobrando completo hasta sus viáticos?¿Para qué enviar a la Asamblea un proyecto para bajar salarios, si de antemano sabía que los salarios están blindados por ley? ¿Para desviar la atención, echarle la culpa a los diputados o ambas?¿Por qué le pone su nombre a las placas de las obras estatales, incluso a las que no gestionó usted?¿Nos puede mostrar el acuerdo que usted dijo que negoció con los bancos para el tema de la moratoria?¿De dónde salió Gaby Carrizo?¿Se siente más leal a Carrizo o al país?¿Su oposición está en la Asamblea, entre sus adversarios políticos o en el pueblo?CD, ¿aliados u opositores?Pedro Miguel, ¿aliado u opositor?¿Quién le escribe los discursos? ¿O usted los improvisa?Después de tantas amenazas sin cumplir sobre despidos y sanciones, ¿de qué está hecho usted? ¿Ha hablado con Marta Martinelli?¿Por qué no nos saca del Parlacen?

José Gabriel Carrizo.

¿En qué ha consistido la rendición de cuentas que prometió hace 18 semanas y que dice que está haciendo? Su viceministro, ¿portero o guardaespaldas?¿Tiene mejor relación con Martinelli o con Pedro Miguel González?¿Carrizo 2024?Ventiladores. ¿Incluían comisiones?¿Qué ingresos, fuera del salario como funcionario, tiene para sustentar el lujoso apartamento en el que vive?¿Qué habla peor de usted? ¿Que no supiera lo que gestionaba su viceministro Juan Carlos Muñoz o que sí lo supiera? ¿Cuáles son las tareas específicas de Paul McDonald, Delany Precilla, Blas Pérez y Felipe Baloy, y dónde podemos ver los resultados de su trabajo?

Rafael Sabonge

Muéstrenos su idoneidad.Si Turmaks no envió cotización, ¿cómo la dejó participar en la licitación del hospital modular?¿Por qué en el resto de América Latina ese modelo de hospital se vendió a la mitad de lo que se vendió aquí?El representante de Smartbrix, ¿fue donante de campaña? ¿Ha ido a su casa?Los módulos del hospital. ¿Dónde están los documentos de la importación que prueban que son nuevos?¿No es un conflicto de intereses haber dejado competir a su exsocio?

Gerardo Solís

¿Cuál es el relajo con el refrendo del hospital modular?¿Cuándo le van a pagar a los proveedores de la pandemia?¿Por qué la página de Transparencia se cayó esta semana, justo cuando se conocieron los contratos de los influencers?¿Cuál fue su criterio para aprobar el aumento de salario (de mil 250 a 5 mil) a una oficial de protocolo de la Asamblea que lo apoyó en su campaña?¿Cuándo dará un informe a la Nación sobre las compras de la pandemia?¿Hasta cuándo el relajo de los funcionarios cobrando dobles salarios?

Luis Francisco Sucre

¿Con qué criterio autorizó el vuelo de retorno de los hermanos Martinelli?¿Cuál fue el criterio para elegir a Sicarelle, una lavandería sin lavadoras?¿No representa un conflicto de interés que Denise Guillén, exdirectiva de Sicarelle, sea ahora funcionaria?Si los médicos no protestaban, ¿cuándo pensaban pagarles, si la partida presupuestaria no tenía fondos?¿Dónde dejaron el sentido común en la toma de decisiones de la pandemia?¿Ya el PRD pagó su multa por violar la cuarentena? Y, ¿Fábrega?¿Por qué la adecuación de Amador no era una buena opción cuando era donada y las proyecciones eran funestas, y ahora que lo pagamos sí lo es?¿A quién le compró los oxímetros?¿Quién le dijo que la ivermectina y el acetaminofén servían para el tratamiento de la Covid-19 y cómo cuadra eso con el discurso del Minsa de no automedicación?Muestre un estudio serio que pruebe la eficacia de la hidroxicloroquina.Si la hidroxicloroquina es efectiva, ¿por qué dejan su uso a discreción del médico? ¿Para cubrirse en caso de demandas?¿Por qué la opacidad en las compras de la pandemia?

Benicio Robinson

¿A Inés Samudio la botaron del Miviot por no acceder a sus peticiones?¿Dónde están los bates?¿En qué entidades tiene allegados nombrados, además de en la Asamblea?¿Dónde están los estudios que sustentan la creación de 10 corregimientos en Bocas del Toro, y eso a quién ayuda?Comisión de Presupuesto, ¿la casa del jabonero, donde el que no resbala, cae…?

Eduardo Leblanc

¿Le parece presentable ser defensor habiendo representado a una empresa que no le dieron un contrato escandaloso solo porque salió publicado el hecho?¿Dejará a Maribel Coco como adjunta?

Héctor Alexander

¿Dónde está la plata de los préstamos?¿Por qué permite que otro lidere el plan económico y no renuncia ni lo denuncia?Si la economía se desploma 6%, ¿cómo aumenta 3.3% el presupuesto de 2021?¿Por qué se va a recortar dinero de inversión del presupuesto, y no los viáticos y el personal?

José Alejandro Rojas

¿Lo pusieron en mute, lo botaron o trabaja bajo la sombra?¿Dónde está el plan económico?¿Qué hace en la directiva del Rod Carew?Fuera de la familiar, ¿cuál es su relación con Ricardo Martinelli y quiénes lo acompañan en esa relación?¿Todavía no ve conflicto en ser socio de negocios de otro ministro?

Maruja de Villalobos

¿A quién y cuánto le pagamos por los zapatos que repartieron a los niños que no van a la escuela desde marzo?¿Qué hace Susana Richa de Torrijos?¿Por qué no renunció cuando, después de anunciar la suspensión de las clases privadas, el presidente le sacó la tabla?

Eduardo Ulloa

Si cambió a dos fiscales por independencia, ¿cómo nombró como fiscal auxiliar a un martinellista declarado?¿De cuándo acá la plata del Estado es para contratar por razones humanitarias?Si a Kenia Porcell le costó el puesto su falta de independencia, y tras ese nombramiento del fiscal martinellista, ¿qué le correspondería a usted?¿Cuántas veces Martinelli y Camacho han estado por sus oficinas?¿Cómo van los casos de este gobierno?¿Por qué visitó a Juan Carlos Tapia, suegro del exsecretario de Comunicaciones del Estado, en su apartamento?¿Usted le da reportes a Nito Cortizo? Usted dice que el Colegio de Abogados le dio una medalla reconociendo su labor en tiempos de pandemia. ¿En qué consisten sus tres mayores logros?

José Luis Fábrega

Mencióneme su mayor logro.¿Por qué reinventar la rueda cuando ya existe con el trámite de las placas?¿De cuánto fue su multa por violar la cuarentena, y a quién se la pagó?Aparte de embellecer, ¿qué uso tendrá gastarse 120 millones en rehacer una playa en la que no nos podremos ni bañar?¿Por qué volver escuela un parque?¿En qué lo asesora Gustavo García de Paredes? ¿O usted le debía algún favor?Después de sus vacaciones en el Caribe, ¿cómo va su manejo de la ira?

Luis Ramón Fábrega

¿Cuándoempezarán a hacer justicia?¿Hasta cuándo va a tener engavetado el proyecto del matrimonio igualitario?¿Por qué la Corte sigue muda respecto a la inconstitucionalidad de los decretos que restringen libertades?¿Quién manda en la Corte, usted o Ayú?

José Ayú Prado

¿Cómo le ha afectado no poder viajar en seis meses?¿Cómo se mueven los hilos sin tener el poder?¿En qué parte le duele después de bailar la vara? ¿O eso ya no duele?

Zulay Rodríguez

¿Dónde está el oro?¿Vicepresidenta o diputada para 2024?¿Ha tomado cursos de actuación?Y, ¿de manejo de ira?Si su vida depende de la atención de un doctor extranjero, ¿se muere o se muere?Si no existiera Movin, La Prensa o yo, ¿de qué gritaría en la Asamblea?

Jairo ‘Bolota’ Salazar

La botella que le lanzó a Kayra Harding, ¿estaba llena o vacía? ¿Cómo van sus procesos en la comisión de Ética del partido y de la Asamblea?

Marcos Castillero

¿Qué hacen los 3 mil y pico trabajadores que se han nombrado en su periodo?¿Quién manda en la Asamblea? ¿Usted, Pedro Miguel o Gaby Carrizo?¿Cuándo pasarán la primera ley que beneficie al país más que a ustedes?¿Cree que la imagen de la Asamblea ha mejorado o empeorado con usted y sus colegas PRD?

Jorge Miranda

¿Qué hicieron con los policías que le dispararon al de Appetito24, a los que atacaron al vendedor de pescado, a los que decomisaron documentos personales, reprimieron en protestas y le echaron gas pimienta a un perro?¿Por qué al alcalde Fábrega y a los funcionarios que han violado la cuarentena no se lo llevaron, y a los que surfeaban los arrodillaron esposados?¿Los policías reciben algún tipo de entrenamiento psicológico?¿Le gustan las Glocks? ¿Cuántas tiene?¿Aun no han encontrado a ningún policía que participó en la masacre de La Nueva Joya? ¿Los presos se fugaron solos?

Juan Manuel Pino

Si Senafront está en la ciudad, ¿quién cuida la frontera?¿Cómo se justifica el aumento al doble del presupuesto del 2021?¿En qué quedó la idea de revivir el Instituto Militar Tomás Herrera?¿Usted sabe si en Panamá va a haber guerra o algo así, como para que se justifique comprar $8 millones en municiones?¿Por qué a los barrios pobres sí entran a las casas violentamente, y cuando se trata de funcionarios, se llenan de excusas?

Rogelio Paredes

Su mayor mérito, aparte de ser hijo de Rigoberto Paredes.¿No le parece una burla haber suspendido por dos días al funcionario de Recursos Humanos que amenazó con botar a los que no le dieran like a sus mensajes?Techos de Esperanza, ¿sirvió o no?

Carlos Aguilar

¿Qué cree que recuerde la gente de su primer año, fuera de sus Tik Toks?¿Qué tan amigo es del procurador Ulloa?

Judy Meana y Erika Mouynés

¿En sus funciones está hacer caridad? ¿O están abonando su carrera política?

Andy Ferrer

¿Por qué Panamá apoya al candidato de Estados Unidos para el BID, rompiendo un acuerdo de 60 años?¿Ya se arregló con Carrizo y con Rojas?

Ramón Martínez

¿Cuántos salvoconductos ha emitido el Mici, quién más los emite y cuántas multas ha puesto?Y, ¿su plan para reactivar el comercio?

Carlos Pérez Herrera

¿Por qué no cierra Twitter?¿Ya habló con Fábrega y Zulay para tomar el curso de manejo de ira juntos?

Doris Zapata

¿Cuándo va a explicar su participación en la reunión de Jimmys?

Aristides Royo

¿Todavía le duele la garganta?

Augusto Valderrama

¿Se siente capaz de hilvanar una frase sin mencionar a Cortizo?

Milciades Concepción

¿Usted se pintó de verde?¿Qué piensa del proyecto que cosecharía agua en Coclé a través del régimen de APP, en el que le quedaría al Estado menos del 25%?

Publio de Gracia

¿Luis Eduardo Camacho le dio cursos o defiende todo lo que haga el gobierno por iniciativa propia?





