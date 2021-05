las predicciones de Tomás Roncero para esta temporada que se han hecho virales

Roncero no ha acertado ninguna, de momento . Apostó por un triplete madridista que no se ha producido (Atlético ganó la Liga, el Barcelona la Copa y la Champions será el Manchester City o el Chelsea ), por el Tottenham en la Europa League (será Villarreal o Manchester United), por la Juventus en la Serie A (fue el Inter) y por el Liverpool para la Premier (fue el City).

El Atlético de Madrid ha culminado una temporada casi perfecta en la que han liderado buena parte de LaLiga para acabar conquistándola. No obstante, no todos creían en ellos.

You May Also Like