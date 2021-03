las posibles novedades de Luis Enrique en la lista de la selección

El lateral azulgrana es uno de los futbolistas más en forma de LaLiga y está aporreando la puerta de la selección, a la que no acude desde el pasado 2019. Esta temporada ha firmado 5 goles y 11 asistencias en todas las competiciones. Con Gayá como el aparente favorito de Luis Enrique, el azulgrana apunta a que tendrá que pelear en la banda izquierda con el valenciano, puesto que Angeliño, otro de los candidatos con más proyección no estará disponible por lesión.

