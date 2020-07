Las polémicas que marcarán la extraña temporada 2020 de Fórmula 1

No serán los únicos. Ferrari ya ha avanzado que en Hungría, primera cita después del doblete de Austria, renovarán totalmente su monoplaza después del pobre resultado obtenido en la pretemporada y que, de momento, no les invita a ser muy optimistas.

Muy relacionado con lo anterior, máxime después de las palabras de Cyril Abiteboul , jefe de Renault, está el futuro de Fernando Alonso . El asturiano no ha cerrado nunca la puerta a volver al Gran Circo, pero sí se las han ido cerrando a él. La escuadra gala se había presentado como una gran posibilidad, pero ahora ya no le ven con tan buenos ojos como hace unos meses.

Sin sitio en un equipo puntero (salvo improbable carambola en Mercedes), si quiere seguir en la Fórmula 1 tendrá que aceptar bajar a la zona media de la parrilla, donde Renault ya le tira la caña públicamente. Si no, la retirada (buscada o no, depende de cómo se mire) será obligada para él.

You May Also Like