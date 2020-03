las plataformas de streaming aflojan las marchas en Europa para no romper Internet

Por último, la compañía de la manzana no se queda atrás y se une a sus compañeros: Apple TV+ reduce la calidad del streaming por petición de la Unión Europea para no saturar la red. Reproducir vídeos en el servicio de Apple en 4K HDR no será posible de manera temporal .

Puede que ya te hubieras montado el plan perfecto en tu cabeza para estos días de aislamiento: te ibas a pasar Netflix 1, 2 y 3 . Parece que no has sido tan original y toda Europa ha pensado lo mismo que tú.

