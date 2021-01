Las piedras santas de Soná no guardan tesoros, pero sí un gran valor histórico

“Cada vez se encuentran más piedras, por ahora se están estudiando siete piedras en Soná, existen otras en otras áreas de la provincia. No se piensa en exposición, pues no se deben mover de los lugares donde están. Son objetos históricos y su lugar es el contexto donde se realizaron. Hay que protegerlas y estudiarlas”, Sebastián Aguilar Medina

Y es que lamentablemente ya algunas fueron destruidas con la idea errada de que tienen oro . Sin embargo, Aguilar acotó que son piedras rituales no son funerarias; por lo cual no van a encontrar tesoros en ellas, tristemente se pierde el patrimonio.

