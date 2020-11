las pesadillas pandémicas más recurrentes

Para comprender y prevenir estas pesadillas y sueños desagradables los tres expertos aconsejan no estar “hiperconectados” a la actualidad, especialmente en las horas de la tarde y la noche. También recomiendan leer o hacer alguna actividad diferente antes de ir a dormir y no mirar pantallas y, al despertar, anotar esos sueños para tratar de comprenderlos y ver dónde está el origen de la preocupación, así como compartirlos con las personas más cercanas, porque al verbalizarlo y hacer partícipes a otros se alivian esa presión y ese estrés.

El psicólogo valenciano cuenta la experiencia de dos de sus pacientes. El primero de ellos, al que se refiere como Jaime, es un estudiante de Arquitectura de 19 años que sueña de manera repetitiva que va “a comprar material para la universidad a la papelería, y allí empieza a ver a gente -caras familiares pero que no logra concretar- que s e acercan y le avasallan, rodean y tosen queriendo contagiarle . Él intenta saltar por encima de la masa humana, pero no puede, y le invade una sensación de ahogo, de enterrarse bajo el mar, como un apocalipsis, y se contagia y se va esfumando”.

Valls explica que ante esta situación emocional marcada por el estrés, la ansiedad y la incertidumbre, que muchas veces es límite, el sueño “es un reseteo”, una “calibración de nuestros miedos para prepararnos ante los peligros”. Así, añade, un sueño muy recurrente es aquel en que “me persiguen o estoy huyendo de alguien”, lo que es señal de que “hay que afrontar algo” y que no depende todo de uno mismo, sino que dependemos de los demás. Esto ocurre en la pandemia, ya que no solo depende nuestra supervivencia de nuestro comportamiento, sino de cómo los que nos rodean cumplen o no las normas.

You May Also Like