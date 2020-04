Cientos de ecuatorianos han ido denunciado el abandono que sufren quienes se han contagiado y los familiares de los fallecidos. La mayoría no está recibiendo atención médica y, cuando consiguen concertar una cita, se la programan para dentro de un mes. Además, según afirma el analista político, “la poca claridad de los protocolos para el levantamiento de los cadáveres” ha provocado una situación insostenible en las calles de la provincia de Guayas, donde ni siquiera se investiga la causa de muerte, por lo que no constan en los datos de fallecidos por coronavirus registrados por el gobierno.

Según Pablo Araújo , analista político y activista por los derechos humanos, una de las causas de la saturación del sistema de salud ha sido la falta de previsión y no haber tomado las medidas adecuadas en cuanto se conoció el primer caso. Moncada coincide y asegura que, al inicio de la crisis, “muchos ecuatorianos llegaron de todas partes del mundo, se reunieron y el virus se descontroló”, explica, en relación a los eventos deportivos y fiestas privadas que no se cancelaron pese a la amenaza del virus.

El ambiente, sobretodo en la provincia de Guayas, es de inquietud e intranquilidad. “Todos tenemos miedo. Es como si de la noche a la mañana todo se haya convertido en una nube negra”, relata Blanca Moncada, periodista local de Guayaquil. “No hay un guayaquileño que no conozca a alguien que murió cerca de él”, confiesa, contando que ella ha perdido a su tío, a un compañero de trabajo y a seis vecinos por el coronavirus. “Son demasiados los que se han ido, y lo que más me preocupa es que los están dejando morir” , denuncia.

El sector más pobre de la población está siendo duramente azotado por el coronavirus y sus consecuencias, ya no solo por el dolor de la pérdida de seres queridos, sino por las dificultades económicas que ya sufrían y que se están viendo agravadas por esta crisis. “En mi barrio, la mayoría de farmacias y comercios pequeños están cerrados para evitar los saqueos o, porque, debido a la inflación, no pueden comprar para vender ellos siquiera. La comida se acaba y su precio se ha cuadruplicado”, cuenta Laura, cuyo nombre real ha querido mantener en anonimato.

#COVID19 🇪🇨 |Guayaquil. Sauces II. “Mi hermano acaba de fallecer. No hay ambulancias. Uno no se puede morir ahora”. Frente al cuerpo de Carlos de 37 años, peregrinó con tos seca por hospitales de la ciudad sin recibir atención, cayó muerto en la entrada de la casa de su madre. pic.twitter.com/9NAunSCee1

En Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, la pandemia está golpeando duramente a la población, tremendamente empobrecida. “Las personas se están muriendo en medio de las calles, se desploman, llaman a emergencias y nadie les atiende, ni siquiera te dan respuesta”, denuncia Laura, contando que “están conviviendo con los cadáveres en sus casas” y que no se están contabilizando como víctimas del Covid-19 “porque no se les ha hecho la prueba”.

