Las peñas del Alcorcón frenan el fichaje de Zozulia por “su ideología fascista”

El mensaje de oposición al fichaje es claro por parte de la afición del equipo del sur de Madrid: “La federación la forman las peñas, no es un órgano independiente, así que creemos que no era tan difícil de entender que cuando hay variedad de opiniones dentro de un colectivo en la forma de proceder lo más sano es que cada uno se pronuncie como considere, pero todos coincidimos en algo”. “ Es una cagada de producirse , genera división, bronca… Lo que faltaba” , escribió en sus redes sociales la Federación de Peñas del Alcorcón.

