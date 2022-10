Las películas eróticas que propician encuentros íntimos más placenteros

De acuerdo con el sexólogo Ezequiel López Peralta, las películas eróticas no solo crean el ambiente ideal para un encuentro amoroso, sino que pueden ser un punto de partida para el debate. “Ayudan a intercambiar en pareja ideas acerca de lo que gusta, lo que no, y así lograr conocerse mejor”, dijo a Mejor con salud, revista enfocada en brindar buenos hábitos y cuidados para la salud.

Por muchos años las películas eróticas han sido un plus en el cine. Algunas, a veces, sin mostrar nada explícito, aunque otras sí de forma más directa, han utilizado el espacio cinematográficos para dar una visión más artística del sexo. No solo crean el ambiente ideal para un encuentro amoroso, sino que pueden ser un punto de partida para el debate. Ayudan a intercambiar en pareja ideas acerca de lo que les gusta, lo que no, por qué, hasta llegar a comprenderse, así lo explican varios expertos y hasta estudios recientes.

You May Also Like