Las paradojas del coronavirus en el mundo del deporte

A este caos hay que sumarle la situación de los deportistas: muchos no saben a estas alturas si podrán disputar sus preolímpicos y si la preparación extrema de los meses anteriores a la competición más importante a nivel deportivo será finalmente en vano o, incluso, si podrán adaptarse a las condiciones climáticas que vivirán después en los Juegos, al no recomendarse los viajes a Japón.

No todos los equipos de Moto2 y Moto3 tienen a su staff al completo, pero sí el suficiente para que el Mundial eche a rodar. En Tailandia, siguiente parada del campeonato, no se disputará ninguna de las tres carreras.

Una situación similar se avecina con el Getafe – Inter de Milán de octavos de final de la Europa League que ha de celebrarse en el Coliseum el jueves 19 de marzo. Se trata de un partido histórico para el conjunto azulón, que viene de eliminar al Ajax y que puede derivar en un pase a cuartos de final, una noche que no quieren perderse sus aficionados . Sanidad recomienda que se celebre a puerta cerrada, pero las peñas del Getafe han propuesto prohibir los vuelos desde Italia y disputar el partido sólo con público local. Una actitud comprensible dada la euforia generada en torno al partido pero que, como en el caso del baloncesto, no tiene por qué reducir el riesgo de contagio.

El equipo de baloncesto de la ciudad directamente ha decidido desoír las recomendaciones de Sanidad: permitirá la entrada de público a la Fonteta el jueves para el partido ante el Armani Milán , pero no venderá entradas a aficionados italianos. Una medida que plantea, de nuevo, incógnitas: de las 8.000 personas que caben en el pabellón del Valencia Basket, 7.750 son abonados y se han vendido 74 entradas únicamente a público local , evitando así la asistencia de hinchas italianos. Valencia es la segunda provincia en número de casos confirmados después de Madrid y en la que se ha producido la primera muerte por la enfermedad, por lo que limitar al público italiano no parece ser el fin del problema.

El año pasado, más de 260.000 extranjeros se desplazaron a la ciudad del Turia para su fiesta mayor, de los cuales un 33%, unos 90.000, procedían de Italia . A este dato de 2019 hay que sumar que miles de hinchas del Atalanta cuentan con billetes para llegar a Valencia desde que se conociera el resultado del sorteo de Champions en diciembre por lo que la celebración del partido a puerta cerrada no supondrá el cese de los desplazamientos, una contradicción que no ha gustado nada entre los seguidores del equipo de Celades.

You May Also Like