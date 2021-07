Las palabras vacías | La Prensa Panamá

Ya no nos defiende ni el Chapulín, ¡chanfle!, esta gente no se baja del poder ni a punta de chipote chillón.

Las palabras vacías del presidente lo único que suscitan es tristeza. No reconocer nada es igual a dar todo por válido, y no son casos aislados; es sintomático de todas las carteras del gobierno. No hay capacidad institucional para quitarse de encima los escándalos de corrupción; sencillamente se asumen, hablando de lo bien que lo hace el gobierno y tildando de bochinche o bullying las críticas, o mandando directamente a la policía para detenerte.

Qué bueno que la pandemia le sirva de parapeto. Allí se esconden muy bien los corruptos de todo el planeta. Todos están luchando contra el virus mientras se siguen aprovechando de las circunstancias para seguir agrandando su patrimonio. Me sorprende la cara dura de un gobierno que tiene problemas, no con un virus, sino con la imposibilidad de hacerle frente al más viejo de todos: la corrupción.

