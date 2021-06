¿Las paga el inquilino o el casero?

La revisión de la caldera, que cuesta unos 100 euros de media, genera no pocos conflictos entre inquilinos y propietarios, ya que es obligatoria y no está claro quién debe pagar. No en vano, hay sentencias judiciales en ambos sentidos y los abogados no se ponen de acuerdo.

¿La revisión de la caldera es obligatoria?

En la revisión de la caldera se repasa y verifica el buen funcionamiento de termos, calderas y calentadores. Salvo en País Vasco, donde es obligatorio realizar la revisión anual, en el resto de las CCAA se tiene que realizar cada 2 años y siempre debe de ser pasada por un técnico cualificado, ya sea de la propia marca o independiente, según explican desde Alquiler Seguro.

No obstante, si la caldera es superior a 70kW las revisiones se deben hacer anualmente, y cada 5 años en el caso de calentadores de más de 11 litros.

Respecto al coste, cada compañía establece sus tarifas, incluyendo en muchos casos las reparaciones de averías o rotura de piezas. El precio medio ronda los 100 euros. No es obligatorio contratar la revisión de la caldera con la propia marca.

Caldera EUROPA PRESS – Archivo

Inquilino o casero: ¿quién debe pagar la revisión de la caldera?

Josep Térmens, abogado especialista en arrendamientos urbanos, explica a 20minutos que la revisión “debe pagarla el casero”. “Esto se desprende del artículo 21.1 LAU, que establece que el arrendador tiene la obligación de realizar las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad (salvo que el deterioro sea imputable al inquilino)”, explica.

“La revisión de la caldera de gas es un mantenimiento de un elemento necesario para mantener las condiciones de habitabilidad de la vivienda arrendada”, indica el abogado. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12ª, 939/2013, de 19 de diciembre, consideró nula de pleno derecho una cláusula por la que el arrendatario se obligaba a realizar el mantenimiento de todos los elementos que lo requerían y que estuvieran instalados en la vivienda. En el mismo sentido falla la Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2ª, sentencia 362/2003.

Contrato de alquiler.

No obstante, hay algunas sentencias que dicen lo contrario. Consideran que el mantenimiento de las instalaciones de la vivienda le corresponde al arrendatario, como dispone el artículo 1555. 2º del Código Civil. Entre otras, la sentencia de la Audiencias de Zaragoza, Sección 5ª, 627/2012, de 5 de diciembre.

Por consiguiente, no está muy claro si el pago de la revisión de la caldera corresponde al casero o al inquilino.

¿Cuándo se pasa la revisión de la instalación de gas?

La cocina, de gas o vitrocerámica, es un elemento de riesgo en todo hogar. ARCHIVO

Desde Alquiler Seguro explican que las inspecciones consisten en realizar un reconocimiento de la instalación general del gas como, por ejemplo: el buen funcionamiento del contador, el estado de las tuberías, llaves, gomas… Son de obligatorio cumplimiento y, salvo en País Vasco que se realizan cada 4 años, el resto de las comunidades tienen que pasarla cada 5 años.

Respecto al coste de la inspección de la instalación del gas, este se divide en dos conceptos: por un lado, se cobra los gastos de gestión de la distribuidora que son fijos (15,49 euros) y hay que pagar siempre. Por otro lado, ssu costo se regula por la Comunidad Autónoma donde está ubicado el inmueble. Si, por el contrario, hemos optado por pasar la inspección con una empresa externa, el precio será el acordado por las partes.

¿Quién debe pagar la revisión de la instalación de gas?

En cuanto a la instalación de gas (y de luz y de agua), la reparación de la instalación corresponde al casero, según la opinión mayoritaria de la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales; la de Asturias, Sección 7ª, sentencia 13/2011, de 18 de enero; Madrid, Sección 20ª, sentencia 579/2010, de 10 de noviembre, y 122/2013, de 14 de marzo; Barcelona, Sección 4ª, 615/2009, de 2 de diciembre.

El argumento es que las instalaciones de la vivienda deben estar en buenas condiciones de uso para que la vivienda tenga las condiciones de habitabilidad que exige la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos.

Pero el mantenimiento de las instalaciones puede ser de cargo del inquilino según las sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 3ª, 220/2013, de 22 de mayo, y de Asturias, Sección 7ª, 570/2017, de 15 de noviembre.

Fraudes en la inspección técnica de gas

Bombona de Butano EP

Desde Alquiler Seguro alertan de que “jamás se debe de abrir la puerta a nadie que, sin previo aviso por parte de nuestra compañía suministradora, diga venir a pasar la inspección” para evitar sufrir fraudes. Para evitar este tipo de timos, “el pago de la inspección nunca se abonará al técnico que acuda al domicilio, sino que será la compañía suministradora la que lo cobrará en la siguiente factura”.