las otras marcas de móviles

Surgida en 2003 y con sede en Zhuhai, Meizu, en origen dedicada a los reproductores MP3 , entró en el terreno de los smartphones en 2008. En España no ha experimentado la línea ascendente de varios de sus competidores, al contrario. En 2019 arriesgó con el Meizu Zero , modelo sin puertos ni botones que no llegó a hacerse realidad por falta de financiación. En China, el foco reciente en torno a la marca ha residido en el Meizu 17 y en su versión Pro.

You May Also Like