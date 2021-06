Las ordenanzas municipales contra el ruido y la vibración chocan con el horario barato para poner la lavadora

Si un vecino no respeta la hora a la que se puede hacer ruido en casa, existen varias formas de solventar el problema. En Mapfre sugieren que el primer paso sea pedirle al vecino que cese esas actividades ruidosas . Si la vía amistosa no funciona, hay que dirigirse al presidente de la comunidad para que inste a dicho vecino que ponga fin a ese ruido molesto. En caso de que el vecino haga caso omiso, se deben denunciar los hechos a la Policía.

