Las ocho claves de la declaración de la renta para los afectados por un ERTE

No. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que la normativa del IRPF no ha cambiado y que todos los contribuyentes pagarán “ en función de lo que han cobrado , ni un euro más ni un euro menos”.

Las deducciones familiares -por familia numerosa, ascendientes o descendientes con discapacidad a cargo o familias monoparentales con dos hijos que no reciban anualidad por alimentos- no se ven afectadas , ya que van vinculadas al alta en la Seguridad Social o al cobro de prestaciones.

No. La tributación es la misma , ya que depende de los ingresos obtenidos y no del número de pagadores.

