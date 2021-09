Las nuevas medidas para regresar al Bernabéu provocan cierto descontento en un sector de la afición madridista

Una herramienta que los aficionados del Real Madrid pertenecientes a la tercera edad no están acostumbrados a usar , y será la única manera de acceder al Bernabéu. A consecuencia de la pandemia, los abonados aún no han recibido su carnet de esta temporada y por el momento no podrán hacer uso de él en el regreso del club merengue a su estadio.

