“las nuevas generaciones son cada vez más miopes en graduación y en cantidad”

La salud visual de los españoles también ha empeorado durante la pandemia. Estar más horas en casa y un mayor uso de las pantallas ha provocado que la vista empeore desde que empezó la crisis del coronavirus.

Aunque ha perjudicado a personas de todas las edades, han sido los adolescentes y los jóvenes los que más ha visto empeorar su salud visual, como ha observado un estudio poblacional llevado a cabo por la fundación Visión y Vida y que se ha presentado en la I Jornadas Salud Digital: Salud Visual y Pantallas, coorganizada por esta fundación, por la Fundación MAPFRE y PantallasAmigas.





Así ha empeorado nuestra visión la pandemia

En los últimos años se ha incrementado mucho el uso de la visión cercana debido al aumento de las tareas que realizamos a través de pantallas, tanto para trabajar y estudiar como en nuestro tiempo de ocio. La pandemia ha incrementado mucho más aún este uso, especialmente durante el confinamiento más estricto, cuando además de incrementarse el teletrabajo y las clases online, gran parte del ocio que realizábamos en casa era a través de la pantalla. Este aumento de la visión cercana ha afectado a la visión de manera general, pero especialmente a los jóvenes miopes, según contó Elisenda Ibáñez, Óptico-optometrista y coordinadora de la Asociación Visión y Vida, “el 77,4% de los jóvenes entre 12 y 19 años mostró un empeoramiento de su visión tras el confinamiento y el 64,9% sufrió un cambio de graduación en este periodo”. Entre la población general este empeoramiento se daba en el 57% de los casos. Estos datos acentúan un problema de por sí ya bastante frecuente entre los jóvenes, pues “afecta a siete de cada diez universitarios en España”.





La miopía es el problema más grave, pero no ha sido el único problema que se ha incrementado debido a un mayor uso de las pantallas durante la pandemia. Por ejemplo, un 23% de las personas que participaron en el estudio de Visión y vida aseguraban tener visión borrosa, un 30% sequedad ocular y más de un 60% creía que forzaba demasiado la vista.

Por su parte, la Dra. Mónica Lovera Rivas, Oftalmóloga del centro médico MAPFRE de Núñez de Balboa y también ponente en la I Jornadas Salud Digital: Salud Visual y Pantallas, asegura que, debido a la pandemia, se encuentra más casos de “sintomatología relacionada con ojos seco, como picor, escozor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño; y más consultas de padres que aseguran que sus hijos tienen problemas en visión, sobre todo los relacionados con el colegio, que no ven bien la pizarra, que se acercan mucho al papel, etc.”.

Varios expertos han dado su visión en la I Jornadas Salud Digital: Salud Visual y Pantallas: como la doctora Mónica Lovera Rivas, oftalmóloga del centro médico MAPFRE de Núñez de Balboa; Jorge Flores, director de PantallasAmigas; Lluís Bielsa, óptico-optometrista, vicepresidente de la asociación Visión y Vida y Elisenda Ibáñez, óptico-optometrista y coordinadora de Visión y Vida. Cedida

Cuanto más jóvenes, más miopía

La miopía es, con permiso de la covid-19, la verdadera gran pandemia del siglo XXI, o al menos eso aseguran los expertos. Y es que, si las predicciones se cumplen, más de la mitad de la población del mundo -un 52%- será miope en 2050, cuando en 2010 era del 27 %, “las nuevas generaciones son cada vez más miopes en graduación y en cantidad. Es imprescindible saber controlar su crecimiento”, asegura Elisenda Ibáñez. Según datos de un estudio de Visión y Vida, en el que evaluaba la cantidad de miopía que había entre los universitarios y los adolescentes -los nativos digitales-, se observó un gran incrementado tanto el número de miopes como en dioptrías, en tan solo cinco años.





Muchos de estos casos de miopía se pueden compensar con gafas, lentillas… pero, a la larga, sobre todo en miopías con muchas dioptrías, puede derivar en problemas de visión mucho más graves, “nos preocupa la miopía y los miopes porque puede tener mayores consecuencias en la salud del ojo. La retina de los pacientes sufrirá más y multiplica exponencialmente las posibilidades de desarrollar otros problemas como el desprendimiento de retina”, asegura Lluís Bielsa, Óptico-optometrista y vicepresidente de la asociación Visión y Vida.

Los factores que influyen en este incremento son varios. Por un lado, existen factores genéticos, que no se pueden modificar, pero gran parte de los problemas de miopía provienen de nuestro estilo de vida: uso intensivo de la visión de cerca (pantallas), estar menos tiempo al aire libre, hacer menos ejercicio o una mayor exposición a la luz artificial. Si no se toman medidas, el coste social de esta pandemia visual a largo plazo puede llegar a ser muy alto.

Cómo podemos prevenir el daño que producen las pantallas

Como plantearon los expertos en la I Jornadas Salud Digital: Salud Visual y Pantallas, tanto desde las administraciones como desde casa, podremos llevar a cabo acciones que eviten en parte las consecuencias de esta pandemia de la miopía. “No me constan iniciativas públicas para tomar conciencia sobre el impacto sobre la salud visual del uso de las pantallas. Sin embargo, incluir esta formación en las escuelas no quitaría mucho tiempo curricular y sería de gran utilidad. El no conocer la causa-efecto de este problema no nos ayuda a ver qué hacer para evitarlo y parece que no podemos cambiarlo”, afirma Jorge Flores. Director de PantallasAmigas. Además de estas campañas de concienciación, los expertos opinan, por ejemplo, que los gobiernos deberán tomar otras medidas, como ya ocurre en Asia, como diseñar aulas en las que entre luz natural a través del techo o topes para que el menor no se acerque a la mesa y cumpla las normas de higiene visual.





Desde casa, también podemos llevar a cabo unos pequeños tips que, a la larga, pueden evitar problemas graves, como los que recomiendan desde PantallasAmigas, que son básicamente, como recordó Jorge Flores, seguir “la regla del 20-20-20 o del 20-6-20 (20 segundos de descanso cada 20 minutos de uso de pantallas mirando a 20 pies o 6 metros), inclinar la pantalla para proteger la córnea, situarla ligeramente más baja que nuestro eje visual y evitar reflejos en la pantalla”. Además, también se recomienda que alejemos los móviles unos 30 centímetros de los ojos (el tamaño de un folio), que nunca utilicemos las pantallas a oscuras, que pasemos al menos dos horas al día al aire libre, que durmamos las horas necesarias o instalar en nuestros móviles y en los de nuestros hijos aplicaciones que nos recuerden cada cierto tiempo retirar la vista del móvil y mirar de lejos. Es decir, que nos recuerde que cumplamos la regla del 20-20-20.

La Dra. Mónica Lovera Rivas recordó que “los menores de 2 años deben tener terminantemente prohibido el uso de pantallas y, de manera general, siempre se debe vigilar que mientras las usen cumplan con estas normas y no se excedan en el tiempo de uso”. También, recomienda hacer una revisión a los niños antes de entrar al colegio y repetirla cada año, cada dos años como mucho en el caso de los adolescentes y los jóvenes.

Y es que, los expertos son conscientes de que no se puede luchar frente al uso de pantallas, ya que son el presente y el futuro, pero sí “podemos educar y concienciar sobre la importancia del cuidado de la visión”, expresó Elisenda Ibáñez.