Las novedades literarias más jugosas del otoño: Atwood, Aramburu, Trueba…

Desde Latinoamérica llegarán La tierra de la gran promesa, de Juan Villoro; Sobre la noche el cielo y al final el mar, de Raúl Zurita -ambas en LRH-; Tongolele no sabía bailar (Alfaguara), de Sergio Ramírez; e Isla Decepción (Seix), de Paulina Flores. No faltarán superventas como Stephen King con Billy Summers (Plaza); Craig Russell con Hyde (Roca); Paula Hawkins con A fuego lento (Planeta); o Lisa Wingate con El libro de los amigos perdidos (Umbriel).

