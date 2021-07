Las notas de la Eurocopa: el mejor, el peor, la revelación, la promesa, la decepción, la sorpresa, el golazo…

La Eurocopa 2020-2021 es, por fin, historia. Italia ha levantado el trofeo del primer torneo que se ha disputado en varios países como anfitriones, después de una final que parecía escrita para Inglaterra pero que se llevaron los de Roberto Mancini por puro carácter y sobre todo un muy buen fútbol.

Toca hacer balance y para ello hemos apuntado diez puntos clave a destacar en este torneo.

No lo dice el firmante, sino la propia competición: Gianluigi Donnarumma se ha convertido en el primer portero en ganar el MVP de una Eurocopa. Dos tandas de penaltis en las que fue protagonista, parando dos en la definitiva de la final, bien valen el premio, pero además ha sido clave para acabar tres de los siete encuentros disputados sin encajar goles. El próximo cancerbero del PSG, por fin, ha explotado.

🚫 3 clean sheets, 9 saves

😮 Semi-finals penalty shoot-out hero

😱 Final penalty shoot-out hero

UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament 🇮🇹👏#EURO2020 | #ITA pic.twitter.com/HWGnaHLGkK

