Las musas de ‘Sorolla. Femenino plural’

La revolución liberal decimonónica proclamaba principios de igualdad y libertad. Sin embargo, no se advirtió de que las conquistas estuvieran reservadas a una parte de la población: la masculina . Las mujeres españolas, sin embargo, a pesar de no poder ejercer el voto hasta 1931, ya podían respirar en algunos sectores los aires que llegaban, por ejemplo, de Inglaterra o Estados Unidos, con modelos de “nueva mujer”. Y así lo reflejó Sorolla en sus pinturas, retratando los diversos tipos femeninos de aquellos años.

