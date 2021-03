Las multinacionales acaparan unos Premios Odeón virtuales y muy repartidos

Aún así, los artistas que trabajan en multinacionales volvieron a ser mayoría entre los nominados y, finalmente, de entre todos los ganadores, solo Txarango, La La Love You y Chema Rivas son artistas no asociados a las grandes compañías discográficas.

La pujanza del estilo urbano en las plataformas de streaming les ha abierto también una de las mayores ventanas de representación en estos galardones. Por ahí han salido los nombres de C. Tangana (mejor artista), Rvfv (revelación), Kidd Keo (mejor álbum por Back To Rockport) y Chema Rivas (mejor canción por Mil tequilas).

