Las mujeres reclaman su papel en el sector de la tecnología con Women In Tech Day

Contará con ponentes del nivel de Mónica Díaz, Panda Research DIrector de Panda Security, Mariana Costa, Co-founder y CEO en Laboratoria, Edurne Balmori, Directora General en METCO, Sandra Sinde, Directora de Innovación abierta en IDOM, María Gutiérrez, CEO y Fundadora en Hitwook, María Teresa Nieto, Blockchain Technological Specialist en Telefónica, Sofía Mendoza, Co Founder Life Beyond Work & Bolsa Rosa y Zaira Vicente, Directora de Innovación y Business Intelligence en El Enemigo en tu cocina.

Queda trabajo por hacer, pero desde luego los casos de mujeres exitosas en este entorno no son pocos. Prueba de ello es Women In Tech Day, un evento global y online en el que grandes expertas dentro del mundo de la tecnología digital, la ciencia y la innovación compartirán sus experiencias vitales sobre cómo han logrado superar los retos y las barreras en su camino, además de trasladar ideas y recomendaciones inspiracionales a seguir.

