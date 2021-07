las mujeres perciben ya un 16,9% menos al año que los varones por trabajos iguales”

Ahora estamos desarrollando un nuevo proyecto para inculcar el concepto de la igualdad de oportunidades en particular en los niños, a través de un concurso utilizando el arte que queremos desarrollar juntamente con diferentes museos. La razón es que en la nueva investigación que estamos desarrollando observamos que las acciones de afirmación positiva para ayudar a mas mujeres a llegar a puestos de máxima decisión, no presentan congruencia con el sentir de los hombres y por ello, no se avanza de la forma adecuada, a menos que haya sanciones. Entendemos por ello que sería mas útil realizar programas cuyos destinatarios sean los hombres, en lugar de las mujeres o su situación en las empresas.

La certificación podría así mismo armonizar la forma de medir la brecha salarial, dado que solo en España dentro de las 35 empresas del Ibex 35, existen 16 formas diferentes de medir la brecha salarial. Esperamos que el informe Cambourg sobre Non Financial Reporting Standards avance en esta sentido hacia una armonización.

No solo en relación con la propia presencia de mujeres en el seno de empresas públicas, sino en relación con los protocolos de acoso sexual y laboral, que requiriendo representación sindical, 15 años después no se han firmado con el rango que corresponde y siguen sin ofrecer las garantías que se exigen en cambio, a las empresas privadas.

Lógicamente la brecha salarial se traduce en una desigualdad en las pensiones, y lo que es peor, a un porcentaje un 30% mayor de riesgo de mujeres en el umbral de la pobreza cuando llegan a la edad de la jubilación porque no han cotizado lo suficiente o al riesgo de no ser económicamente independientes, que plantea el problema de ser en ocasiones, demasiado tolerantes con situaciones de violencia de género.

Sin embargo, hay que decir que hay una gran diferencia entre los distintos sectores. En el farmacéutico prácticamente hay paridad, pero existen otros en el que el porcentaje de mujeres graduadas supera al de hombre en más de 10 puntos desde hace décadas, como es la abogacía, pero donde la presencia de mujeres en la cúpula de los despachos no supera el 16% de media. En algunos no llega ni al 4%.

