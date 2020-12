Las mujeres merecen una mejor ley

En el artículo 21 de la ley, se menciona por primera vez la palabra “hombres” en toda la norma jurídica. Esa, sin embargo, no es la cualidad más llamativa de ese artículo, ya que establece un novedoso sistema de indemnización por daños y perjuicios que no está articulado con la práctica usual en Panamá: “Las medidas de reparación, debidamente justificadas, deberán garantizar el reconocimiento de una indemnización a las víctimas, a sus familias y a la comunidad y demás afectados. Además, se ordenará la restitución inmediata en el cargo al que fue obligado a renunciar, la determinación de medidas de seguridad y otras que aseguren el ejercicio del cargo, así como la retractación pública de las ofensas contra las mujeres y los hombres víctimas de violencia política”. No solo el diseño de este sistema de compensación de daños requiere ser clarificado y ajustado más acorde con la práctica jurídica del patio. La parte final del artículo 21 podría pensarse que está fundamentada en el ejemplo reciente de las ministras Rosario Turner, Inés Samudio y Markova Concepción.

