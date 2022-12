Las mujeres de Irán, ‘héroes del año’ para la revista ‘Time’

Las mujeres de Irán recibieron este miércoles una mención especial como “héroes del año” por la revista Time, que aplaude su movimiento de “lucha por la libertad” con un reportaje ilustrado por tres mujeres retratadas de espaldas, sosteniéndose unas a otras, y retratos de jóvenes que desafían al sistema.

El artículo que sigue, firmado por la periodista iraní-estadounidense Azadeh Movaeni, describe la evolución de la lucha de las mujeres iraníes a través de actos de desobediencia hasta las protestas que empezaron hace un lustro, encabezadas por la llamada generación Z.

En el centro de las protestas más recientes está la muerte de la joven kurdoiraní de 22 años Mahsa Amini, arrestada por la Policía de la Moral por infringir el código vestimentario y que ha despertado “la sublevación más sostenida en los 43 años de historia de la República Islámica”.

Movaeni destaca que las jóvenes que lideran el movimiento por las mujeres actualmente ya mostraban su “carácter combativo” antes de la muerte de Amini, puesto que han conseguido “suprimir efectivamente el hiyab obligatorio” y conducido a una modesta modernización del código de vestir en Irán.

En ese sentido, se pregunta por qué su generación no tomó la iniciativa de desafiar la obligatoriedad del hiyab como manera de rechazar “los errores del sistema”, lo que ha llevado a la presente “revuelta feminista”, y en cambio se centraron en “batallas imposibles de ganar” sobre la discriminación legal.

“El movimiento que lideran es educado, liberal, laico, nacido de unas expectativas más altas y desesperado por una normalidad: universidad y viajes al extranjero, trabajos decentes, estado de derecho, acceso a la Apple Store, un rol significativo en la política, la libertad para decir y llevar lo que quieran”, resume.

“Son bastante distintas de las que hubo antes que ellas; a veces parecen más una Generación Z transnacional más que iraníes: son veganas, desislamizan sus nombres, no quieren tener hijos”, añade.

La autora también apunta que las jóvenes han vivido bajo unas sanciones estadounidenses que han devastado la economía iraní, y que una de las razones que han permitido a su movimiento llegar tan lejos es que el Gobierno “reconoce la validez de la queja”, ya que las viejas élites revolucionarias saben que el sistema “ha perdido el rumbo”.

Se estima que unos 400 manifestantes han sido asesinados por las fuerzas de seguridad en Irán y las autoridades judiciales buscan endurecer el castigo para algunos de los detenidos, cuya edad, señala la autora, es tan joven como de 15 años, lo que muestra el amplio alcance social del movimiento.

El espacio de Time para las mujeres iraníes incluye una entrevista a la activista Roya Piraei, cuya madre murió disparada por las fuerzas de seguridad protestando la muerte de Amini el pasado septiembre, y en la que es la entrevistadora la actriz involucrada en causas humanitarias Angelina Jolie.

