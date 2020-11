Las mujeres con una visión superhumana

Read the article in English in BBC Future http://www.bbc.com/future/story/20140905-the-women-with-super-human-vision

Su consuelo son las superficies blancas y llanas. “La gente piensa que es extraordinario que mi color favorito sea el blanco, pero tiene sentido porque es muy tranquilo y relajante para mis ojos. Si bien aún hay mucho color en él, no me hace daño”.

Pero ella no quería dar entrevistas. No obstante, la noticia de su existencia hizo que otras tetracrómatas potenciales se acercaran.

Aunque la correspondiente combinación de genes no parece ser particularmente rara (es posible que el 12% de las mujeres tenga cuatro conos diferentes), muchas no mostraban diferencias de percepción.

“Para mí, las pequeñas piedras sobresaltan de color anaranjado, amarillo, verde, azul y rosa”, dice ella. “Me sorprendí mucho cuando me di cuenta de lo que los otros no son capaces de ver”.

