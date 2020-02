Las mujercitas de Alcott y Gerwig

Gerwig se consolida como una directora fiable en un breve recorrido con Nights and Weekends (2008), Lady Bird (2017) y Little Women . Barbie será su próximo proyecto en la silla del director, aún sin fecha confirmada de estreno.

En tanto, el New York Post destacó que se trata de “una Little Women con un toque punk (…) y una visión única y moderna, con un esplendor a la antigua usanza”.

The Hollywood Reporter reseñó: “Greta Gerwig demuestra que su firme transición a guionista y directora con Lady Bird (2018) no fue cuestión de suerte (…) [ Little Women ] imprime frescura, vitalidad y matices emocionales al material de origen”.

Con esta nueva Little Women estamos, entonces, ante un recomendable drama romántico que comparte toda la alegría, miedos y dolor de la familia March, desde la perspectiva de Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen), Amy (Florence Pugh) y la rebelde Josephine o Jo (Saoirse Ronan), que no se conformaba con el papel preestablecido y los límites impuestos a la mujer, mientras dejan atrás su adolescencia, en tiempos de la Guerra Civil de Estados Unidos.

