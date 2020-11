Las muertes por sarampión en el mundo aumentan un 50% desde 2016

En esta línea, se ha pronunciado el doctor Robert Linkins, jefe de la Subdivisión de Control Acelerado de Enfermedades de los CDC: “Las infecciones no solo son un signo de una cobertura deficiente de la vacunación contra el sarampión, sino también un marcador conocido, o ‘rastreador’, de que los servicios de salud vitales pueden no estar llegando a las poblaciones de mayor riesgo. Nuestros esfuerzos colectivos para alcanzar a los niños con las vacunas ahora, antes de la posible flexibilización de las restricciones en los viajes debido a la COVID-19 y el aumento de los movimientos de población, salvarán vidas “.

“Antes de que se produjera una crisis de coronavirus, el mundo ya estaba enfrentándose a una crisis de sarampión que aún no ha desaparecido . Aunque los sistemas de salud están sometidos a la presión de la pandemia de COVID-19, no debemos permitir que nuestra lucha contra una enfermedad mortal se produzca a costa de nuestra lucha contra otra”, explica Henrietta Fore, directora ejecutiva de UNICEF, quien pide continuar las campañas de vacunación.

Los autores citan que una de las principales explicaciones de este aumento en el número de casos y muertes es que no se haya vacunado a los niños a tiempo con dos dosis que contienen sarampión (MCV1 y MCV2). Los brotes se producen cuando las personas que no están protegidas contra el virus se infectan y propagan la enfermedad a poblaciones no inmunizadas.

