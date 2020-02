“Las muchachas con vestimentas sugestivas, que muestran mucho” no tendrán acceso al carnaval de Panamá

“Gracias @Protegery Servir por enseñarme cómo se debe vestir una mujer. Ya entiendo que si me violan pero tengo ropa inadeucada, no cuenta. Yo pensaba que se debería educar y proteger a todos por igual”, escribió la usaria Sofi.

“La sola vestimenta no puede determinar que se va producir un acto contra ella. No hay víctimas provocadoras, menos en este tipo de delitos contra el pudor y la integridad sexual. Los responsables de estos delitos son personas que padecen una compulsividad que entra en parámetros patológicos y no tiene nada que ver con buenas costumbres y moralidad”, dijo De León.

Las autoridades gubernamentales llevan semanas pidiendo a la población disfrutar con mesura, los curas han recordado que después del carnaval la vida sigue, y el Ministerio de Salud recomendó que se “utilicen adecuadamente los preservativos, no solo para prevenir los embarazos no deseados sino también las enfermedades de transmisión sexual”.

“H ay que cumplir con esto, sobre todo por su seguridad , sobre todo lo que son los actos inmorales se van a restringir totalmente en lo que son las tarimas y predios”, dijo Muñoz para luego agregar: “las niñas, las muchachas que van con vestimenta no adecuada, vestimentas sugestivas, no se (les) va a permitir” el acceso.

