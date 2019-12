Las mil cabezas de la hidra: Jaime Cheng Peñalba

Cuenta la mitología griega que la hidra era un monstruo en forma de serpiente policéfala que tenía la propiedad de regenerar dos cabezas por cada una que perdía. Decían que era un monstruo despiadado y su aliento era mortal, pues despedía un veneno que ningún mortal podía resistir.

En su segunda de 12 misiones, Heracles tenía que exterminar a este abominable monstruo, pero al enfrentársele no bastó el poder de la espada para matarlo, pues las cabezas cortadas se regeneraban rápidamente. La solución vino con la ayuda de un sobrino de Heracles que fungía como ayudante, y quien empezó a quemar el lugar donde tenía que nacer la siguiente cabeza. Así el monstruo fue derrotado y el mundo se libró de tan horrible criatura.

En nuestra sociedad, las cabezas de la hidra se manifiestan a través de la corrupción, que ha ido carcomiendo el cimiento moral de las personas y de nuestro país. No hay distingo ya de clases sociales, credo u opción política.

Por cada caso de corrupción en el pasado gobierno, que fue de ribetes escandalosos, aparece uno nuevo de proporciones inimaginables. Las espadas empleadas para acabar con el monstruo han sido endebles y sin filo alguno. A todo esto se le suma la falta de autoridad y el desgobierno que está haciendo Juan Carlos Varela, quien llegó al palacio presidencial sin creérselo realmente.

Este monstruo de mil cabezas se manifiesta también en los avatares de la vida cotidiana, con el famoso “no voy” de los taxistas, que suben la tarifa de los viajes a su placer sin que exista autoridad que le ponga freno. Los transportes pirata también se han tomado las calles y someten al pobre bolsillo de los humildes panameños a su capricho inmisericorde. Tras menos de un año de haber obtenido un permiso transitorio, estos piratas ya se creían con el derecho de poner en jaque al gobierno, amenazando con una huelga. ¿Por qué existe está cabeza monstruosa? Sencillamente porque en Panamá ha faltado una política de transporte seria y no se ha podido romper con el círculo de las coimas.

De la noche a la mañana aparecieron en forma desmedida cientos de buses pirata “de paquete”, lo que nos hace pensar en los verdaderos intereses y personajes que se ocultan detrás de este flagelo social.

La Caja de Seguro Social atraviesa por una crisis de desabastecimiento total. Se humilla al asegurado haciéndole sacar citas virtuales, que la mayoría de las veces no tienen resultado porque el médico requerido ya topó el número de pacientes. No hay dinero para medicamentos, pero sí para comprar nuevos automóviles, tipo 4×4, para llevar a los directivos con chofer y todo.

¿Por qué estos burócratas no se trasladan en carro o en sus propios autos, en vez de gastar gasolina y otros recursos del Estado?

La venta de billetes y chances de lotería casados o con el famoso one two es otra cabeza del monstruo que ningún gobierno ha podido guillotinar de cuajo. El irrespeto llega a tal nivel que fuera del edificio sede de la Lotería Nacional de Beneficencia, muchos billeteros desafían a la autoridad. ¿Será que ellos son un caudal electoral que no se quiere perder? ¿O será que las autoridades no tienen faldas o pantalones para resolver este asunto de una vez por todas?

Ya no se ve a los agentes de la Policía Nacional recorrer a pie las comunidades. En barrios como Calidonia el patrullaje en carros con aire acondicionado empieza a las 10:00 a.m. para darle oportunidad a los maleantes a que hagan de las suyas. Eso se llama trabajo en equipo.

¿Y qué pasó con los procesos pendientes a los funcionarios del régimen anterior, que desfalcaron millones de dólares en el sobrecosto de las obras? ¿Por qué la investigación en estos casos y el veredicto a dictaminar van tan lentos?

Ricardo Martinelli era la cabeza principal en el proceso de desfalco, sin embargo, continúa en Estados Unidos mandando órdenes y mensajes. Sus lugartenientes, que se organizan localmente y que no están presos, aún viven una vida de privilegios.

Martinelli posee bienes en comercios locales y es dueño de miles de hectáreas en el sur de Soná, las mejores tierras con ganado de alta calidad. ¿Por qué no se le confiscan dichos bienes para recuperar parte del dinero perdido? Un gobierno con visión y autoridad realmente lo haría.