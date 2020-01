Las microfinanzas, una herramienta de inclusión financiera en Panamá

Las instituciones de microfinanzas no solo ofrecen servicios financieros, sino que brindan servicios no financieros, como las capacitaciones y asesorías, entre otras, lo cual es un complemento a la acción financiera que permite que la población vulnerable cuente con medios para participar como agente económico y promueve también la educación y el desarrollo humano.

En el documento “ Los principios claves de las Microfinanzas ”, publicado por CGAP (Consultive Group to Assist the Poor), se indica que esta herramienta permite que los hogares pobres tengan un mejor manejo financiero, permitiendo que vayan más allá de la sobrevivencia básica, que planeen su futuro e inviertan en mejor nutrición, mejores condiciones de vida, y en la salud y educación de los niños.

Las microfinanzas representan una herramienta que alcanza a la población de escasos recursos que, sin esta, no tendría acceso a los servicios financieros. A través de las microfinanzas se facilita el acceso al crédito, así como a otros servicios financieros (seguros y ahorros en las entidades autorizadas) a una población que no utiliza los servicios en sistemas tradicionales.

