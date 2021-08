Las mentiras militares, los mitos y la fábrica de talibanes

En pashtun, la principal lengua afgana, talibán significa estudiante de religión. No eran los simples estudiantes de cualquier escuela de teología, si no de la más ultra ortodoxa forma del islam financiada por Arabia Saudita y auspiciada por Pakistán. Ya en las postrimerías del gobierno del entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001), a la situación de los talibanes y los exaliados de la inteligencia de Estados Unidos, la llamaban “blowback ”, que hace referencia al culatazo de un arma de fuego cuando es disparada.

