Las mentiras más frecuentes sobre las vacunas anticovid

No hay nada de magnetismo por vacuna. El ser humano tiene en el organismo muchos electrolitos o sales, lo que hace que físicamente manejemos un magnetismo, pero no tiene nada que ver con la vacunación. Debemos tener en cuenta que el ser humano es una estructura que tiene un montón de elementos de minerales que hacen tener electronegatividad. Esto es ciencia pura y dura.

Falso. Aunque la enfermedad genera una respuesta inmune, es posible que los anticuerpos generados no sean tan eficientes, por lo que es necesario la inmunización contra la enfermedad Covid-19. La Sociedad Británica de Inmunología planea que el número de anticuerpos y respuesta de una persona que padeció la enfermedad va relacionada con la intensidad de esta, y no está completa y se requiere refuerzo. La infección natural ofrece una inmunidad temporal, pero no es robusta ni tampoco es tan duradera como se pensaba.

